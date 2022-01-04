Кишинёв, 4 января, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Молдавии с 4 января существенно повышаются цены на топливо для автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топливо

Ведомство установило предельные цены. 95-й бензин подорожал сразу на 60 банов (примерно, на 2,5 руб.), до 21,30 лея (около 90 рублей) за литр. Цена на дизтопливо поднята на 31 бан и составит 17,73 лея за литр.

«1 января 2022 года акциз на одну тонну импортного бензина увеличился на 586 леев, а на одну тонну дизельного топлива — на 237 леев, что, соответственно, отражено в окончательной цене на заправке», — говорится в заявлении НАРЭ.

Напомним, в Молдавии с начала 2021 года, вскоре после вступления в должность президента Майи Санду, начался стремительный рост цен на топливо. В результате был принят закон о том, что НАРЭ устанавливает предельные цены на топливо ежедневно.