Москва, , 10:16 — REGNUM Парагвайский полузащитник Хесус Медина, пребывающий в статусе свободного агента, заключит контракт с московским футбольным клубом ЦСКА. Об этом 4 января сообщает журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

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«Переговоры ЦСКА и Медины находятся на финальной стадии, (для футболиста — ред.) готов четырехлетний контракт», — говорится в сообщении.

Отметим, 24-летний Хесус Медина в настоящее время находится в статусе свободного агента после завершения 1 января действия его контракта с клубом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Нью-Йорк Сити».

В настоящее время ЦСКА находится на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 30 очков после 30 туров.