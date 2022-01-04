Москва, , 10:11 — REGNUM В Москве парк каршеринга насчитывает около 30 тысяч автомобилей. Об этом 4 января сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Автомобиль одного из сервисов каршеринга Дарья Драй © ИА REGNUM

По данному показателю Москва опережает все другие города.

«Российская столица — мировой лидер по количеству доступных для краткосрочной аренды машин», — рассказали в мэрии.

Второе место у Токио (Япония) — 20,6 тыс. автомобилей, третье у Пекина (Китай) — 15,4 тыс. автомобилей.

На рынке краткосрочной аренды Москвы работают четыре оператора. Помимо автомобилей экономкласса, они предлагают клиентам фургоны, электромобили и машины премиум сегмента. В 2021 году на транспортных средствах каршеринга совершено 50 млн поездок.