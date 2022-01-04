* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 4 января, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В провинции Кандагар (Афганистан) 3 января разбился вертолет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает Shafaqna.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

По сообщениям местных источников в Кандагаре, на территории провинции разбился вертолет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вертолет потерпел крушение в понедельник, 3 января, из-за технических проблем, в результате чего два пилота получили травмы.