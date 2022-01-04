Кабул, 4 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Местные власти в провинции Нангархар (Афганистан) заявляют, что 3 января произошло три дорожно-транспортных происшествия. На дороге Джелалабад — Кабул произошло три серьезных ДТП, в результате которых шесть человек погибли и восемь получили ранения, пишет «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По словам источника, эти инциденты произошли из-за проливных дождей на этом маршруте.

Источник добавил, что первый инцидент произошел в районе «Мушли» на трассе Кабул — Джелалабад, в результате чего один человек погиб, еще восемь получили ранения.

Также в районе «Тарозу» произошел второй инцидент, в результате которого погибли четыре человека.

Третий инцидент произошел в районе «Мушли», в результате которого погиб один человек.

Трасса Кабул — Джелалабад печально известна дорожно-транспортными происшествиями со смертельным исходом в связи с изношенностью транспортных средств, недостаточной шириной трассы, а также невнимательностью водителей.