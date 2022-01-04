Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Баскетбольный клуб «Вашингтон Уизардс» переиграл команду «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 4 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в Вашингтоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 124:121.

Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Уизардс» Кайл Кузма, который оформил в матче дабл-дабл с 36 очками и 14 подборами. Его одноклубник — защитник Брэдли Билл, смог набрать за игру 35 очков.

В составе «Шарлотт» наиболее результативным оказался лёгкий форвард Гордон Хэйворд, сумевший набрать 27 очков.

Отметим, в следующем матче «Вашингтон» 6 января примет у себя клуб «Хьюстон Рокет», а «Шарлотт» в этот же день также дома сыграет с командой «Детройт Пистонс».