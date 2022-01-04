Кабул, , 10:02 — REGNUM Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) заявил, что запрет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) женщинам работать нанесет еще больший ущерб экономике Афганистана и усугубит широко распространенную бедность, пишет «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

С момента своего прихода к власти талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрешили женщинам работать лишь в ограниченном секторе занятости. Некоторые малые предприятия частного сектора, возглавляемые женщинами, также были закрыты.

SIGAR приводит данные Всемирного банка о том, что 2020 году женщины составляли 21,6 процента рабочей силы Афганистана. Теперь, когда большинство женщин осталось без работы, SIGAR прогнозирует, что данное обстоятельство будет способствовать распространению бедности в Афганистане.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также объявил о гендерной сегрегации среди студентов частных университетов. В то же время государственные университеты еще не возобновили свою деятельность. Кроме того, в большинстве провинций страны девочкине имеют права посещать школу после шестого класса.

Различные международные организации неоднократно предупреждали о гуманитарном кризисе в Афганистане. С приходом к власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) США заморозили активы афганского Центробанка и прекратили оказание помощи в целях развития.

Многие страны обязались продолжить оказание гуманитарной помощи Афганистану, но, несмотря на это, гуманитарный кризис в стране продолжается.