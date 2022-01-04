Тбилиси, , 10:01 — REGNUM Депутаты самой крупная в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) готовы прекратить бойкот парламента республики, если в нём будет создана комиссия по расследованию о «пытках» бывшего президента страны Михаила Саакашвили в тюрьме. Об этом заявила журналистам член политсовета ЕНД Хатия Деканоидзе.

Хитрый ход Pxhere.com

Она заявила, что экс-президент считает важным данное расследование. Его начала проводить Служба госинспектора Грузии, но её теперь решено упразднить к марту. Следственная комиссия парламента сможет продолжить это дело.

«Правительство сделало это, чтобы предотвратить полное расследование дела Михаила Саакашвили Государственным инспектором. Поэтому комиссия по расследованию будет иметь огромное значение», — сказала Деканоидзе.

Стоит отметить, что «пытками» Саакашвили в тюрьме он и его сторонники называют перевод экс-президента в ноябре 2021 года в Глданскую тюрьму в Тбилиси. Тогда охрана несла политика в камеру, держа за руки и за ноги.

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