Красноярск, , 09:59 — REGNUM В городе Минусинске (Красноярский край) сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Стела на въезде в город Минусинск (сс) LenaPear

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По данным Среднесибирского УГМС, режим «чёрного неба» в городе действует с 16 часов (местное время) 3 января до 16 часов 6 января. Объявлены неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске режим «чёрного неба» действовал с 25 по 29 декабря.

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