Вашингтон, 4 января, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Американский концерн студий звукозаписи Warner Music Group приобрёл права на все песни британского рок-певца Дэвида Боуи. Об этом сообщает газета Financial Times.

Davidbowie.com Обложка альбома Дэвида Боуи «Young Americans». 1975

Условия сделки не разглашаются. По данным Financial Times, каталог песен Боуи выкуплен Warner Music Group за $250 млн.

Уточняется, что сделка включает права на все студийные альбомы музыканта и выпущенный посмертно альбом «Toy». В частности, в каталог входят «Space Oddity», «Changes», «Ziggy Stardust», «Starman», «Rebel Rebel» и другие известные пенсии.

В последние годы заключено несколько крупных сделок по продаже прав ан полные каталоги песен. В 2021 году Брюс Спрингстин продал права на все свои песни за $500 млн, а Боб Дилан — за $300 млн. Стоимость подобных сделок выросла в недавнее время из-за роста популярности сервисов потокового вещания аудио.

Дэвид Боуи впервые стал известен широкой публике как автор популярной песни «Space Oddity» в 1969 году. В 2000 году журнал New Musical Express признал его одним из самых влиятельных музыкантов столетия, шесть его альбомов вошли в список «500 величайших музыкальных альбомов всех времён» по версии журнала Rolling Stone.

Музыкант скончался в январе 2016 года от рака печени. За два дня до смерти он выпустил альбом «Blackstar».