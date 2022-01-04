Права на все песни Дэвида Боуи проданы студии Warner Music Group
Вашингтон, 4 января, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Американский концерн студий звукозаписи Warner Music Group приобрёл права на все песни британского рок-певца Дэвида Боуи. Об этом сообщает газета Financial Times.
Условия сделки не разглашаются. По данным Financial Times, каталог песен Боуи выкуплен Warner Music Group за $250 млн.
Уточняется, что сделка включает права на все студийные альбомы музыканта и выпущенный посмертно альбом «Toy». В частности, в каталог входят «Space Oddity», «Changes», «Ziggy Stardust», «Starman», «Rebel Rebel» и другие известные пенсии.
В последние годы заключено несколько крупных сделок по продаже прав ан полные каталоги песен. В 2021 году Брюс Спрингстин продал права на все свои песни за $500 млн, а Боб Дилан — за $300 млн. Стоимость подобных сделок выросла в недавнее время из-за роста популярности сервисов потокового вещания аудио.
Дэвид Боуи впервые стал известен широкой публике как автор популярной песни «Space Oddity» в 1969 году. В 2000 году журнал New Musical Express признал его одним из самых влиятельных музыкантов столетия, шесть его альбомов вошли в список «500 величайших музыкальных альбомов всех времён» по версии журнала Rolling Stone.
Музыкант скончался в январе 2016 года от рака печени. За два дня до смерти он выпустил альбом «Blackstar».