Москва, 4 января, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал 2021 год одним из самых успешных в истории развития транспортной инфраструктуры столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Прошлый год стал одним из самых успешных в истории развития транспортной инфраструктуры Москвы: 12 новых станций метро, 8 городских вокзалов, свыше 90 км новых дорог», — написал мэр в личном блоге 4 января.

По его словам, в столице ведётся огромная работа, которая позволит уже через несколько лет «сделать московский транспорт одним из самых быстрых, комфортных и надежных среди мировых городов». В частности, приближается день, когда будет замкнута Большая кольцевая линия метрополитена — в ушедшем году число работающих станций увеличилось с десяти до 22.

Мэр рассказал, что в 2021 году в Москве было построено порядка 90 км дорог, 34 моста, тоннеля и эстакады, 20 пешеходных переходов. Близится к завершению строительство Северо-Восточной хорды, закончилась многолетняя реконструкция Волоколамского шоссе.