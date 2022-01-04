Чебоксары, 4 января 2022, 09:52 — REGNUM По делу о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» подготовлен судебный иск о возмещении убытков с контролировавших банк лиц. Об этом сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая является конкурсным управляющим кредитного учреждения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
АСВ заявляет, что 29 декабря 2021 года в Арбитражный суд Чувашии направлено заявление о привлечении контролировавших банк лиц к «гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков». Государственная корпорация планирует в судебном порядке взыскать 67 051 350 рублей 20 копеек.
По мнению АСВ, данная сумма должна быть взыскана с трёх человек: Николая Еськова, Антона Осипова и Ирины Фарбер.
Отметим, по состоянию на 4 января на сайте Арбитражного суда Чувашии пока не представлена информация о регистрации искового заявления АСВ.
Как сообщало ИА REGNUM, АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» остался без лицензии 7 ноября 2019 года, в феврале 2020 года его признали банкротом и открыли конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ. Очередное судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего назначено на 14 февраля 2022 года.
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