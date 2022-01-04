Чебоксары, , 09:52 — REGNUM По делу о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» подготовлен судебный иск о возмещении убытков с контролировавших банк лиц. Об этом сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая является конкурсным управляющим кредитного учреждения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скриншот с сайта «Чувашкредитпромбанка» на момент отзыва лицензии Kred-bank.ru

АСВ заявляет, что 29 декабря 2021 года в Арбитражный суд Чувашии направлено заявление о привлечении контролировавших банк лиц к «гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков». Государственная корпорация планирует в судебном порядке взыскать 67 051 350 рублей 20 копеек.

По мнению АСВ, данная сумма должна быть взыскана с трёх человек: Николая Еськова, Антона Осипова и Ирины Фарбер.

Отметим, по состоянию на 4 января на сайте Арбитражного суда Чувашии пока не представлена информация о регистрации искового заявления АСВ.

Как сообщало ИА REGNUM, АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» остался без лицензии 7 ноября 2019 года, в феврале 2020 года его признали банкротом и открыли конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ. Очередное судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего назначено на 14 февраля 2022 года.

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