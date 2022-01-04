4 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что журналист украинского информационного агентства УНИАН Роман Цимбалюк уехал из России.

Оксана Переможенко, , 13:20 — REGNUM Журналист украинского информационного агентства УНИАН Роман Цимбалюк уехал из России. Об этом представитель украинских СМИ сам сообщил в интервью интернет-изданию Hromadske.

Украинский журналист Роман Цимбалюк Цитата из видео Большая пресс-конференция Владимира Путина. kremlin.ru

«Я уехал из РФ, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности… — сказал журналист. — Они якобы говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова».

Журналист также добавил, что никогда не собирался оставаться в Москве, хотя и прожил в российской столице 13 лет.

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах VESTI, «Крокодил» и «Наглый». Многие отметили, что журналист покинул Россию именно сейчас ввиду того, что у него возникли проблемы.

«В Москве… [Цимбалюка] держали, как обезьяну в цирке, чтобы в мире видели, какая она есть настоящая свобода слова!..» — написал Real Colonel.

«Шо тэпер будэ (что теперь будет. — О. П.)? Такого журналиста потеряли там», — пошутил «Дон Кихот».

«И чтобы ноги его в России больше никогда не было!!!» — отреагировал «БА».

"Приедет сюда советником к Зеленскому», — добавила Александра В.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Свалил из РФ после первого намека на проблемы. Скоро вынырнет в районе офиса президента Украины — там такое… подберут», — пишет Алексей Т.

«Через год будет щемиться с Украины, как истинный патриот», — с сарказмом добавил один один из комментирующих.

«Только сейчас проявила. Россия же «ненавистный враг свободы и демократии», как так получилось, что хунта себя проявила, только когда у Цимбалюка под *опой что-то начало подгорать?» — задался вопросом Павел.

«А где, главное — на что, он теперь будет харчеваться?» — задался вопросом «Бибек72».

"Российская хунта», кажется, себя проявила»… Это сильно. А что он 8 лет там обозревал?» — отреагировал Igor.

«А вот теперь он и поймёт, как жить в гадюшнике, когда приедет», — смеется Grigorian.

«Как же ему будет тяжело, будто из города в деревню», — добавил GerychZ.

«А патриот бы радовался, что в родную неньку (ненька — матушка Украина. — О. П.) вернулся из Мордора, а этот…» — иронизирует Галина.

«В СК намекнули, что закроют по 282-й [статье Уголовного кодекса] за разжигание, если не перестанет блевать в соцсетях, находясь на территории РФ. А теперь поворачиваем стрелочку и смотрим на… [Украину]. Там [украинского журналиста и писателя Олеся] Бузину просто грохнули, и никому ничего за это не было. И где Мордор?» — поинтересовался «Джигурда».

"Меня это не удивит, если в Украине ему присвоят героя… И улицу переименуют в его честь…» — добавила «Соната».

"Правильно, «настоящий патриот» Украины Цимбалюк должен жить исключительно в Украине. Правда, таких денег, как ему платили на российском телевидении за то, что он выставлял украинцев дурачками, он в Украине не заработает, ну то и ладно. Патриотизм, он ведь в деньгах не исчисляется?» — с сарказмом спросила Светлана П.

Киев Марина Захарова © ИА REGNUM

«Столкнётся с реалиями жизни в современной Украине. Думаю, локти искусает в кровь. За что боролся…» — отреагировал Andrei S.

«Вот такие они все — в сторонке гадить, а отвечать — ноги в руки — и бегом», — пишет Светлана.

«Нормально там зарабатывал, поэтому и уезжать не хочется с «немытой России», — отметил Владимир.

«А чего он в так ему ненавистной России сидел??? Да ещё и уезжать не хотел, дети в Москве учатся. А как в прокуратуру вызвали за разжигание ненависти, так сразу драпать», — написал Yegor.

«Героя Украины дадут «борцу против России» за российские рубли. Не плюй в колодец», — добавил Александр.

«Мерзкий тип! Вот пусть теперь почувствует, как «хорошо» живут украинцы!!!» — с сарказмом пишет Вика.

«Ну отплатил налоги в России, пусть и для малой родины поработает», — пошутил Ilia.

«Больше удивляет, почему за разжигание его ещё там не прикрыли», — задумался Sergey O.

«Теперь будет любить Украину изнутри — такой, какая она есть», — подытожил Alex M.