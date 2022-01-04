Омск, , 09:46 — REGNUM В Омской области днём 5 января ожидается −14…−19 °С, похолодание. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Мороз Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Прогнозируется юго-западный ветер, 5−10 м/с, без существенных осадков. Ночью по северной половине местами ожидается небольшой снег. В отдельных районах изморозь. На дорогах местами гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, резкое потепление придёт в Воронежскую область с 5 января.

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