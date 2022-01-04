Киев, , 09:46 — REGNUM Политическая команда, приведенная ко власти президентом Украины Владимиром Зеленским, вызывает «стыд за нацию» у украинцев и усталость у всего мирового сообщества. Такое мнение 4 января высказал бывший депутат Верховной рады страны Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Мураева, стоящие во главе государства в настоящее время люди являются не соответствующими своей роли.

«Все было основано на том человеческом материале, который провел Зеленский, <…> который «из грязи — в князи». <…> Всегда называлась «правящая элита», потому что это были лучшие, это люди, которые доказали своим трудом, что они имеют право (управлять государством. — ред.). На которых должна ориентироваться страна. Сейчас во власть пришло отребье», — сказал он.

При этом экс-депутат Рады подчеркнул, что действия нынешнего руководства Украины вызывают только чувство стыда.

«Украина — это не Зеленский, не Порошенко и не Янукович. Но, к сожалению, судят по ним нас. И по тем, кого Зеленский привел в парламент. <…> Мы их фамилии потом не вспомним, а общая мировая усталость, общий стыд за нацию… Да, ну стыдно ведь», — добавил Мураев.

В то же время, экс-депутат отметил, что он хотел бы видеть в украинской власти действительно лучших представителей народа страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министрами иностранных дел стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония) ситуацию на границе России и Украины.