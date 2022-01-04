Москва, , 09:39 — REGNUM Слухи о чипировании во время вакцинации являются «бредом». Об этом заявил руководитель группы по вакцинации и преодолению последствий пандемии COVID-19 Синодальной комиссии по биоэтике, священник, кандидат биологических наук Владимир Духович.

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"То, что в геном человека можно встроить микросхему, чип — бред! Все равно, как утверждать, что в автомобиль можно всунуть кошку, и она начнет там работать», — рассказал он в интервью РИА Новости.

При этом он отметил, что существуют технологии, позволяющие вносить изменения в геном — «редактировать геном», например, использование системы CRISPR/Cas9.

«Система позволяет редактировать геном … ее используют для лечения генетических болезней. Это сложная процедура, которая доступна лишь в нескольких научных центрах в мире. Ее выполняют в спецлабораториях, а не в поликлиниках. CRISPR/Cas9 нельзя просто вколоть шприцем, как вакцину», — добавил он.