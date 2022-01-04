Пекин, , 09:26 — REGNUM Китайское национальное космическое управление (CNSA) утвердило четвёртый этап программы по исследованию Луны, предусматривающий отправку трёх миссий и создание совместной с Россией обитаемой станции. Об этом пишет газета China Daily.

«Чанъэ-3» на лунной поверхности Китайское национальное космическое управление

Заместитель главы CNSA Ву Яньхуа рассказал, что новый этап программы включает отправку трёх автоматических лунных миссий. Первой из этих миссий станет зонд «Чанъэ-7», который совершит посадку на южном полюсе Луны.

Следующей миссией станет зонд «Чанъэ-6», который изготавливался как резервная копия для миссии «Чанъэ-5». Этот зонд стал первой возвращаемой лунной миссией Китая — в 2020 году аппарат доставил на Землю пробы лунного грунта.

Целью миссии «Чанъэ-6» также станет сбор образцов грунта на южном полюсе Луны. Следующим этапом станет запуск миссии «Чанъэ-8», которая является первым шагом к созданию лунной научно-исследовательской станции.

«Мы готовимся работать совместно с Россией над созданием базовой модели лунной исследовательской станции», — подытожил замглавы CNSA.

Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по проекту лунной станции — обитаемой станции, которая будет размещена на Луне или окололунной орбите — в марте 2021 года. Ожидается, что соответствующее межправительственное соглашение будет подписано в 2022 году.

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