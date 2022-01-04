Каргасокский район, Томская область, , 09:21 — REGNUM При пожаре в Каргасокском сельском поселении в Томской области пострадали семь человек, собственник жилья погиб. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Томской области.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

Возгорание произошло утром 3 января в 12-квартирном доме в посёлке Геологический Каргасокского района. Все жильцы дома эвакуированы. Семерых доставили в медучреждение, один человек (собственник жилья) погиб.

Районная прокуратура проводит по данному факту проверку.

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Томской области, на территории Каргасокского сельского поселения с 3 по 13 января введён особый противопожарный режим.

Напомним, изначально сообщалось о четырёх пострадавших при пожаре.

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