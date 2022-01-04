Нью-Йорк, США, 4 января, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Мемфис Гриззлиз» уверенно обыграл команду «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 4 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Игра проходила на паркете площадки «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и закончилась победой гостей со счетом 104:118.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Гриззлиз» Джа Морант, на счету которого 36 очков в матче.

У «Бруклина» наиболее результативным оказался лёгкий форвард Кевин Дюрант, сумевший набрать 26 очков.

Отметим, в следующем матче «Мемфис» 5 января на выезде встретится с клубом «Кливленд Кавальерс», а «Бруклин» днем позже также в гостях сыграет с командой «Индиана Пэйсерс».