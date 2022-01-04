Чебоксары, , 09:11 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев повторно привился от ковида. Ревакцинацию ему сделали «Спутником Лайт», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя республики.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава региона отметил, что после вакцинации «прошло уже достаточно времени, поэтому принял решение» ревакцинироваться однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

«Самочувствие хорошее», — заявил Олег Николаев.

Он призвал тех, кто привился от ковида более полугода назад, «воспользоваться длинными новогодними выходными и пройти ревакцинацию, чтобы защитить себя и окружающих».

Как сообщало ИА REGNUM, первую прививку Олег Николаев первоначально планировал сделать в феврале 2021 года, но по факту это произошло почти через три месяца. Глава Чувашии тогда сослался на частые командировки, плотный график работы и дефицит вакцин. В результате первый компонент он получил 24 апреля, заявив, что перенёс иммунизацию хорошо, и последствия прививки «практически не заметил». В середине мая привился вторым компонентом.

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