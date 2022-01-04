Глава Чувашии прошёл ревакцинацию от ковида
Чебоксары, 4 января, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев повторно привился от ковида. Ревакцинацию ему сделали «Спутником Лайт», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя республики.
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Глава региона отметил, что после вакцинации «прошло уже достаточно времени, поэтому принял решение» ревакцинироваться однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».
Он призвал тех, кто привился от ковида более полугода назад, «воспользоваться длинными новогодними выходными и пройти ревакцинацию, чтобы защитить себя и окружающих».
Как сообщало ИА REGNUM, первую прививку Олег Николаев первоначально планировал сделать в феврале 2021 года, но по факту это произошло почти через три месяца. Глава Чувашии тогда сослался на частые командировки, плотный график работы и дефицит вакцин. В результате первый компонент он получил 24 апреля, заявив, что перенёс иммунизацию хорошо, и последствия прививки «практически не заметил». В середине мая привился вторым компонентом.