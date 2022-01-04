Вашингтон, , 09:11 — REGNUM 3 января состояние бизнесмена Илона Маска — основатель Tesla и SpaceX — увеличилось почти на $33 млрд и в составило $304 млрд. Об этом сообщает Forbes. До этого его капитал поднимался выше планки в $300 млрд в ноябре 2021 г. Он является самым богатым человеком в мире, капитал Маска на $100 млрд превышает состояние руководителя Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно (занимает II место). На III позиции — основатель Amazon Джефф Безос.Причиной роста состояния Маска стал резкий рост акций Tesla после объявления о том, что в 2021 г. компания поставила 936 тыс. автомобилей. Количество поставок превысило прогнозы аналитиков, и на этом фоне цена акций выросла на 13,53%.