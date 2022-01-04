Нью-Йорк, США, , 09:11 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно обыграл команду «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Алексис Лафренье (6-я минута), Барклай Гудроу (24-я), Крис Крайдер (44-я, в большинстве) и Райан Строум (55-я).

Единённую шайбу «Эдмонтона» записал на свой счет Райан Маклауд (35-я).

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев смог отразить 33 из 34 бросков по своим воротам.

Отметим, в следующем матче «Рейнджерс» 7 января дома сыграют с клубом «Вегас Голден Найтс», а «Эдмонтон» в этот же день на выезде встретится с командой «Торонто Мэйпл Лифс».