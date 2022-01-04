Москва, 4 января, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В 2022 г. состав дальней авиации РФ пополнится двумя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-160м. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ту-160

В 2021 г. план боевой подготовки дальней авиации был выполнен на 100%, в соединения поступили четыре Ту-95мс.

Как рассказал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш — командующий дальней авиацией, Герой России, особенность Ту-160м — в использовании средств радиоэлектронной борьбы, наличии новых образцов вооружения и авионики, современных систем навигации, новейших средств отображения информации.

Ранее сообщалось, что в РФ готовятся к испытаниям стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М новой постройки.