Москва, , 08:59 — REGNUM Главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук, задержанный в Италии по запросу РФ, в июле 2020 г. был заочно арестован судом в Москве, сообщили в Таганском районном суде столицы РФ.

39-летнего режиссера обвиняют по статье «Мошенничество в крупном размере» УК РФ.

Лавренчук основал Польский театр в Москве. В столице РФ он ставил спектакли и продавал курсы по «актерскому мастерству».

3 января Лавренчука задержали в Неаполе перед транзитной пересадкой во Львов. Он находится под арестом с 17 декабря и будет находиться под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса (до 60 дней).