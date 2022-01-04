Москва, , 08:58 — REGNUM В 2022 году рост тарифов на услуги ЖКХ в России будет ограничен верхней планкой, которую установило правительство страны. Об этом 4 января рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Счет ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил в беседе с агентством «Прайм» эксперт, постоянный рост тарифов на услуги ЖКХ связан с дорожающими энергоресурсами, инфляцией, ростом акцизов и не всегда прозрачными схемами предоставления услуг в этой сфере.

«Поскольку предоставление коммунальной услуги мало чем отличается от любого производства, то какой-то определенный тариф, как правило, растет более динамично, чем другие, а итоговый расчет в одном населенном пункте может оказаться выше, чем в соседнем, даже в пределах одного региона. В этом нет нарушения закона, главное, чтобы соблюдался установленная для региона средняя величина индекса», — сказал он.

При этом Соловьев уточнил, что после анализа текущей ситуации размер повышения тарифов на услуги ЖКХ определяют местные власти, у которых имеется утвержденная правительством страны верхняя планка для этого. Также он добавил, что вопрос того, будет ли использоваться такое максимальное значение, зависит от конкретной экономической ситуации.

Кроме того, юрист указал, что взносы на капитальный ремонт для граждан, вероятнее всего, останутся прежними, хотя и произошел существенный рост цен на строительные материалы и в результате могут стать дороже сами работы по проведению капремонта.

«Главное условие — окончательная плата не должна превышать предельное значение стоимости капремонта в регионе», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 января вступили в силу новые предельные индексы изменения платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), рассчитанные для каждого региона.