Москва, 4 января, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В 2022 году рост тарифов на услуги ЖКХ в России будет ограничен верхней планкой, которую установило правительство страны. Об этом 4 января рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет ЖКХ

Как отметил в беседе с агентством «Прайм» эксперт, постоянный рост тарифов на услуги ЖКХ связан с дорожающими энергоресурсами, инфляцией, ростом акцизов и не всегда прозрачными схемами предоставления услуг в этой сфере.

«Поскольку предоставление коммунальной услуги мало чем отличается от любого производства, то какой-то определенный тариф, как правило, растет более динамично, чем другие, а итоговый расчет в одном населенном пункте может оказаться выше, чем в соседнем, даже в пределах одного региона. В этом нет нарушения закона, главное, чтобы соблюдалась установленная для региона средняя величина индекса», — сказал он.

При этом Соловьев уточнил, что после анализа текущей ситуации размер повышения тарифов на услуги ЖКХ определяют местные власти, у которых имеется утвержденная правительством страны верхняя планка для этого. Также он добавил, что вопрос о том, будет ли использоваться такое максимальное значение, зависит от конкретной экономической ситуации.

Кроме того, юрист указал, что взносы на капитальный ремонт для граждан, вероятнее всего, останутся прежними, хотя и произошел существенный рост цен на строительные материалы и в результате могут стать дороже сами работы по проведению капремонта.

«Главное условие — окончательная плата не должна превышать предельное значение стоимости капремонта в регионе», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 января вступили в силу новые предельные индексы изменения платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), рассчитанные для каждого региона.