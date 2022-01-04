Берлин, , 08:57 — REGNUM Глобальный дефицит полупроводниковых устройств для автопрома и других отраслей промышленности продлится ещё несколько лет. Об этом сообщает журнал «За рулём» со ссылкой на результаты исследования международной консалтинговой компании Roland Berger.

Полупроводники Mentor.com

Проблема нехватки электронных компонентов для автомобилестроительной промышленности возникла в конце 2020 года. Из-за дефицита полупроводников в 2021 году мировой автопром не смог выпустить более 9 млн автомобилей.

Аналитики Roland Berger считают, что эта проблема не разрешится и в 2022 году. Они отмечают, что в период с 2020 по 2022 год спрос на чипы растёт со скоростью около 17% в год. При этом объёмы производства за этот период ежегодно увеличиваются только на 6%.

Отмечается, что загрузка мощностей ведущих производителей полупроводников достигла 97%, поэтому быстрое расширение производства не представляется возможным. Проблему дефицита усугубляет изменение подхода автопроизводителей: компании стараются закупить дополнительные объёмы чипов для создания запасов.

В отчёте отмечается, что самый большой дефицит наблюдается в сфере чипов старого поколения с старого поколения — с производственными. Эксперты считают, что помочь решить проблему дефицита сможет переход на новую электронную архитектуру автомобилей, однако для это производителям потребуется более пяти лет.

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