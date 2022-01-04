Баку, 4 января, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 3 января выявили 273 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 6337 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 617 952 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 601 645 человек, в том числе 918 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 7924 носителя коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8383 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе десять — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 368 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 6435 тестов. Выздоровевшими медики признали 918 человек. Скончались восемь пациентов с диагнозом COVID-19.