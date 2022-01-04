Чебоксары, 4 января, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Чувашии в первые новогодние дни произошло не только ДТП с большим числом пострадавших, но и завели первые уголовные дела по факту управления в «пьяном» виде. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

21.мвд.рф Проверка водителя на состояние алкогольного опьянения

2 января в республике возбуждено три уголовных дела в отношении водителей, которые сели за руль в пьяном виде. В полиции поясняют, что ранее они были лишены права управления автомобилем.

Один из фигурантов уголовного дела, ранее неоднократно судимый 36-летний мужчина, подозревается в совершении ДТП в Канаше. Другой подозреваемый — 47-летний житель Аликовского районе.

К уголовной ответственности по подозрению в «пьяной» езде также привлекается и 23-летний житель Моргаушского района: по версии правоохранителей, в ночь с 27 на 28 декабря его остановили сотрудники полиции, но когда автоинспектор подошёл к машине, то молодой человек на своей «Ладе» попытался скрыться и после непродолжительной погони съехал в кювет, после чего став убегать. Его задержали и составили пять протоколов, а 2 января стало известно о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, первое в новом 2022 году крупное ДТП в Чувашии произошло поздно ночью 1 января. При столкновении двух иномарок в Канашском районе республики травмы различной степени тяжести получили пять человек, в том числе 11-летний ребёнок.

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