Киев, , 08:47 — REGNUM Украинский журналист Максим Минин — заместитель главного редактора «Страна.ua» — считает, что президент США Джо Байден показал негативное отношение к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, выбрав неудобное разговора.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Вряд ли администрация Байдена была не в курсе, что на дворе — воскресенье. Звонить другому президенту почти ночью выходного дня — показывает отношение к Зеленскому со стороны Белого дома (США — прим.)», — отметил журналист.

Телефонный звонок раздался в столице Украины около 23:00, когда в Вашингтоне было примерно четыре часа дня.

Минин напомнил, что разговор Байдена с российским лидером Владимиром Путиным состоялся в ночь на 31 декабря, но в тот раз предложение о телефонном звонке поступило из РФ, а сейчас инициатором был именно Белый дом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки сообщила, что Байден провел с Зеленским беседу по телефону. Стороны обсудили деолигархизацию на Украине и ситуацию в Донбассе.