Абакан, 4 января, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Хакасии жительница города Черногорска перевела аферистам более 4,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по региону.

50.мвд.рф Мошенничество

Горожанка обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестные обманом выманили у неё крупную сумму денег.

Выяснилось, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и заявил, что с её счетами происходят подозрительные транзакции. Звонивший посоветовал обратиться в финансовые учреждения, оформить кредиты и перевести деньги на «безопасные счета».

Затем женщине позвонил другой мужчина. Он назвался сотрудником правоохранительных органов и подтвердил слова «финансиста». Также он предупредил, что об их разговоре нельзя сообщать посторонним. Затем вновь подключился «банкир».

Женщина оформила несколько кредитов в различных банках, затем перевела все деньги на указанные мошенниками счета. Злоумышленники контролировали её действия по телефону. Звонки потерпевшей поступали с 35 различных номеров, зарегистрированных в Москве и Московской области, Башкирии, Дагестане, Пермском крае, Самарской, Свердловской и Томской областях.

Возбуждено уголовное дело.

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