Екатеринбург, 4 января, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пожарные справились с огнём в автосервисе на территории переулка Выездной. Об этом сообщает пресс-служба свердловского главка МЧС.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области Пожар в Екатеринбурге

Площадь пожара составила 400 кв. метров. Открытое горение ликвидировано. После этого пожарные приступили к проливке и разборке конструкций.

Как сообщало ИА REGNUM, к борьбе с огнём были привлечены 55 человек и 15 единиц техники. Спасатели эвакуировали с горящей территории семь газовых баллонов.