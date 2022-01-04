В Екатеринбурге потушили пожар в автосервисе
Екатеринбург, 4 января, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пожарные справились с огнём в автосервисе на территории переулка Выездной. Об этом сообщает пресс-служба свердловского главка МЧС.
Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области
Пожар в Екатеринбурге
Площадь пожара составила 400 кв. метров. Открытое горение ликвидировано. После этого пожарные приступили к проливке и разборке конструкций.
Как сообщало ИА REGNUM, к борьбе с огнём были привлечены 55 человек и 15 единиц техники. Спасатели эвакуировали с горящей территории семь газовых баллонов.