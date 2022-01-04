Нур-Султан, , 08:44 — REGNUM В Мангистаускую область Казахстана, где вспыхнули массовые протесты, 4 января вылетит специальная комиссия в составе трёх высокопоставленных чиновника. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Протест OpenClipart-Vectors

Сообщается, что в регион прибудут замглавы правительства Казахстана Ералы Тугжанов, глава минэнерго республики Магзум Мирзагалиев и руководитель агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин. Они изучат сложившуюся в области ситуацию.

С 3 января в протестном регионе снизили цены на сжиженный газ, но не вдвое, как требовали протестующие, а на 25 — 30%. Также в правительстве обвиняют протестующих в нарушениях закона во время акций.

Стоит отметить, что в Казахстане с 1 января торги топливом перевели на электронные платформы по полностью рыночным правилам. После этого в Мангистауской области более чем вдвое скакнули цены на сжиженный газ: до 120 тенге (около 20 руб.) за литр, что вызвало многочисленные протесты в регионе. Водители потребовали снизить цены на топливо и начали перекрывать дороги.

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