Пекин, , 08:43 — REGNUM Продление Россией и США договора СНВ-3 является важным шагом, однако этого недостаточно и обеим странам стоит продолжить сокращение своих ядерных арсеналов. Об этом 4 января заявил на брифинге директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Фу Цуна, в Пекине обратили внимание на проведение Россией и США стратегического диалога.

«Во-первых, хотел бы сказать, что Китай приветствует продление СНВ-3, что стало крайне важным шагом, которому США при администрации Дональда Трампа противились. Во-вторых, мы не считаем, что этого достаточно, потому что даже после продления СНВ-3 США и Россия в совокупности обладают более 90% существующего на Земле ядерного оружия», — сказал он.

Также китайский дипломат отметил, что международный консенсус, по его мнению, все еще заключается в том, что России и США необходимо продолжить сокращение своих ядерных арсеналов необратимым и юридически обязывающим способом.

«Если две ядерные супердержавы продолжат сокращать (ядерный арсенал — ред.), мы будем рады присоединиться (к ядерным переговорам — ред.), если они сократят до нашего уровня, мы говорили это много раз, это наша позиция», — добавил Фу Цун в ответ на вопрос о том, готовы ли власти Китая присоединиться к диалогу РФ и США по ядерному разоружению.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января Китай, Россия, Великобритания, США и Франция выступили как страны, обладающие ядерным оружием, с совместным заявлением о недопущении ядерной войны и снижении стратегических рисков.