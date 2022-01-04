Чебоксары, , 08:38 — REGNUM В Чувашии выясняют обстоятельства аварии с участием двух машин, в которых ранения получили пять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Столкновение произошло 1 января около 22:15 на трассе А-151 Цивильск — Ульяновск в Канашском районе. По предварительным данным полиции, 37-летняя водитель Ford Fusion не справилась с управлением и выехала на «встречку», резавшись в Renault Duster.

В МВД по Чувашии отмечают, что в ДТП различные травмы получили пятеро человек, в том числе 19-летняя девушка и 11-летний мальчик. Все они с различными травмами доставлены в больницу.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии изменили приговор об условном сроке 24-летнему водителю, по вине которого в ДТП получила травмы его пассажирка. После рассмотрения апелляционной жалобы мужчине назначили реальное лишение свободы.

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