Лондон, , 08:31 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин увеличением поставок российского природного газа в Китай смог переиграть Европу в этом вопросе. Такое мнение 4 января высказал обозреватель Энтони Ашкенази в своей статье для британской газеты Daily Express.

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Как указывает автор статьи, в настоящее время российский президент близок к заключению сделки с председателем КНР Си Цзиньпинем по строительству нового газопровода.

При этом, по мнению Ашкенази, возможность поставок по этому трубопроводу будет сопоставима с теми объемами поставок газа, которые могли бы направлять в страны Европы по газопроводу «Северный поток — 2».

«Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до пятидесяти миллиардов кубометров природного газа по новому крупному газопроводу «Сила Сибири 2». Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис», — говорится в статье.

Также обозреватель отметил, что Россия готова к большему объему поставок голубого топлива в страны Европы, однако процесс сертификации «Северного потока — 2» в настоящее время приостановлен.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию первых торгов подобрались к отметке в $1000 за тысячу кубометров.