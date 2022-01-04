Ярославль, , 08:28 — REGNUM Пианистка и педагог Недда Аязян умерла в возрасте 81 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на странице Ярославского музыкального училища им. Л. В. Собинова в социально сети «ВКонтакте».

Пианино Elliott Billings

Недда Аязян была солисткой Ярославской филармонии. Эту деятельность она совмещала с педагогической работой — более 50 лет она была ведущим преподавателем в Ярославском музыкальном училище им. Л. В. Собинова.

«Полвека концертное и педагогическое творчество Недды Аязян поддерживало духовную атмосферу Ярославля, и в любых ситуациях пианистка оставалась верной своему призванию», — отметили в училище.

В 1993 году Аязян присвоено звание народной артистки России. В 1994 и 1997 годах она была удостоена премий им. Собинова за концертные программы.