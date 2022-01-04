Москва, , 08:27 — REGNUM Наблюдать самый большой по диаметру диск Солнца в 2022 году жители Земли смогут 4 января. Об этом рассказали журналистам астрономы в пресс-службе Московского планетария.

Солнце Gellinger

Земля окажется 4 января на самом близком в 2022 году расстоянии от Солнца, это обстоятельство позволит наблюдать самый большой диск этой ближайшей к нашей планете звезды. Именно в этот день Земля будет проходить перигелий — самую ближайшую к Солнцу точку своей орбиты, в которой она оказывается один раз в год.

Диск Солнца будет выглядеть на 3% больше, чем в июле, когда наша планета проходит самую дальнюю от небесного светила точку своей орбиты, афелий. Земля в перигелии находится на расстоянии около 147 млн км от Солнца, в афелии — в 153 млн км.

«Разница между диаметрами солнечного диска в моменты афелия и перигелия неощутима на глаз, так как изменение размера диска Солнца происходит плавно в течение полугода», — пояснили специалисты в Московском планетарии.

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