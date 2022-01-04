Памплона, Испания, , 08:16 — REGNUM Футбольный клуб из Бильбао «Атлетик» уверенно обыграл команду из Памплоны «Осасуна» в матче 19-го тура испанской Примеры. Об этом 3 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на поле стадиона «Эль-Садар» в Памплоне и закончилась победой гостей со счетом 1:3.

В составе победителей оформил в матче хет-трик полузащитник Ойан Сансет, забивший голы на 16-й, 25-й и 68-й минутах.

Автором единственного забитого мяча «Осасуны» стал форвард Кике, отличившийся на 10-й минуте.

Отметим, по итогам встречи в активе «Атлетика» из Бильбао стало 27 очков, клуб занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. У «Осасуны» 22 очка и четырнадцатая строчка.