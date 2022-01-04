Вашингтон, 4 января, 2022, 08:10 — ИА Регнум. «Позором демократии» назвал социальную сеть Twitter экс-президент США Дональд Трамп в связи с блокировкой аккаунта своей соратницы, конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Об этом 4 января сказано в заявлении, распространённом пресс-службой политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По мнению Трампа, социальной сети Twitter надо запретить работать в США. Экс-президент США назвал Грин представительницей множества «честных, патриотичных и трудолюбивых избирателей», которые не заслужили такого отношения к себе со стороны «низких Twitter и Facebook».

Трамп призвал всех сторонников уйти из этих социальных сетей, так как они, по мнению политика, представляют только точку зрения радикальных левых сил и поэтому их «все ненавидят». В конце своего заявления Трамп обратился к Грин с просьбой продолжать борьбу.

Напомним, Трамп был навсегда заблокирован социальной сетью Twitter после штурма здания Капитолия его сторонниками в начале января 2021 года. Позднее экс-президент США был заблокирован и в социальной сети Facebook, но с возможностью пересмотра этого решения в будущем.

Ранее ИА REGNUM сообщало о блокировке аккаунта республиканки Грин в Twitter и Facebook за распространение дезинформации о коронавирусной инфекции.