Горно-Алтайск, 4 января, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИПМ) РАН запустил в работу новый телескоп возле села Мульта в Республике Алтай. Об этом сообщает пресс-служба ИПМ РАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

Новый 25-см телескоп будет использоваться для наблюдения за космическим пространством. Он позволит с высокой точностью определять местоположение ярких космических объектов, включая действующие аппараты.

«В перспективе улучшит качество прогнозов опасных сближений», — отметили в Институте им. Келдыша.

Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша основан в 1953 году. В 1966 году в нём создан баллистический центр, специалисты которого занимаются расчётами оптимальных орбит и траекторий для всех российских космических аппаратов.

На базе института действует Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). Эта система проводит расчёт опасных сближений действующих космических аппаратов, а также их обломков и других элементов космического мусора.