Кадис, Испания, , 08:02 — REGNUM Футбольный клуб «Севилья» переиграл с минимальным счетом команду Кадис в матче 19-го тура испанской Примеры. Об этом 3 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

Игра прошла на поле стадиона «Рамон де Карранса» в Кадисе и закончилась победой гостей со счетом 0:1.

Автором единственного забитого во встрече мяча стал аргентинский полузащитник гостей Лукас Окампос, отличившийся на 58-й минуте игры с подачи хорватского хавбека «Севильи» Ивана Ракитича.

Отметим, по итогам встречи в активе «Севильи» стало 41 очко, клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. У «Кадиса» 14 очков и предпоследнее место.