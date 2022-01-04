Порт-о-Пренс, , 07:52 — REGNUM Решение об освобождении из-под ареста четырёх сотрудников полиции, подозреваемых в причастности к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза вынес суд в столице страны Порт-о-Пренс. Об этом 3 января сообщил портал Haiti24.

Жовенель Моиз Communication.gouv.ht

Уточняется, что подозреваемые были освобождены по указанию судьи Гарри Орелиена, ведущего процесс, связанный с убийством президента Моиза. Причина такого решения не разглашается.

Президент Гаити Моиз получил смертельное ранение в результате покушения на него в июле 2021 года. Супруга президента Мартин Моиз была госпитализирована в критическом состоянии в один из госпиталей Майами. По делу об убийстве президента Гаити были задержаны около 40 человек, часть из них оказалась выходцами из Колумбии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Ямайки отклонили запрос властей Гаити об экстрадиции гражданина Колумбии Марио Антонио Паласиоса, подозреваемого в убийстве президента Гаити.

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