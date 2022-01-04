Москва, , 07:39 — REGNUM Первый международный музыкальный фестиваль А. Н. Скрябина стартует в Москве 6 января 2022 года. Об этом сообщает «Росконцерт».

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Фестиваль охватит восемь основных сцен Москвы и продлится до 1 марта. В рамках фестиваля пройдёт 22 концерта с участием 48 ведущих мировых и творческих коллективов.

Откроет фестиваль концерт в Московской государственной академической филармонии (концертный зал им. П. И. Чайковского). В программу вечера войдут два произведения Александра Скрябина: Концерт для фортепиано с оркестром и Симфония № 1.

I Международный музыкальный фестиваль А. Н. Скрябина приурочен к 150-летию со дня рождения композитора. Художественным руководителем фестиваля стал пианист, заслуженный артист России Борис Березовский.