Лондон, 4 января, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Президент России Владимиру Путину перехитрил Евросоюз, договорившись об увеличении поставок газа в Китай. Об этом 3 января рассказал обозреватель издания Daily Express Энтони Ашкенази.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По словам обозревателя, российский президент и лидер Китая Си Цзиньпин близки к заключению договора о строительстве нового трубопровода «Сила Сибири — 2». Поставки по этому газопроводу будут эквивалентны тем объёмам, которые предполагалось направить в Европу по трубопроводу «Северный поток-2».

Как отметил Ашкенази, в Китай, ежегодно будут транспортировать до 50 млрд кубометров природного газа, и это будет происходить на фоне серьёзного топливного кризиса в Европе. При этом автор статьи отмечает, что Россия была готова поставлять в Европу и гораздо большие объёмы природного газа, однако этому помешала приостановка сертификации «Северного потока-2».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российская корпорация «Газпром» ведёт переговоры с Китаем о поставках сжиженного углеводородного газа (СУГ) и гелия с Амурского ГПЗ.