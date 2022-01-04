Екатеринбург, 4 января, 2022, 07:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге утром 4 января загорелся автосервис, расположенный в переулке Выездном. Об этом сообщает пресс-служба свердловского главка МЧС.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области Пожар в автосервисе в Екатеринбурге

Площадь пожара составляет 400 кв. метров. Горят технологическое оборудование и автомобили. Пожарные смогли эвакуировать семь газовых баллонов.

Тушение осложнено наличием неисправных гидрантов. Тем не менее в 8:23 по местному времени пожарные локализовали открытое горение. В борьбе с огнём задействованы 55 человек и 15 единиц техники.