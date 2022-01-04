Вашингтон, 4 января, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Рыночная капитализация американской компании Apple превысила отметку в $3 трлн в ходе торгов 3 января. Об этом сообщает агентство Reuters.

Pixabay.com Эмблема Apple

В ходе первого дня торгов в 2022 году акции Apple достигли рекордной стоимости в $182,88, благодаря чему капитализация компании впервые превысила $3 млрд. На момент завершения торгов акции потеряли около 0,5% стоимости, а капитализация составила $2,99 трлн.

С 2007 года, когда глава Apple Стив Джобс представил первый смартфон iPhone, акции компании выросли примерно на 5800%. Бизнес по продаже смартфонов остаётся самым прибыльным подразделением Apple и сейчас.

В 2018 году более 60% от общих доходов компании было получено от продаж смартфонов. В последние годы Apple нарастила доходы от сервисов по стримингу видео и аудио, что помогло сократить долю подразделения смартфонов до 52% в общих доходах 2021 финансового года.