Вашингтон, 4 января, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Аккаунт скандально известной конгрессвумен от республиканской партии США и ярой сторонницы экс-президента США Дональда ТрампаМарджори Тейлор Грин был заблокирован администрацией социальной сети Facebook за распространение ложной информации о коронавирусной инфекции. Об этом 4 января сообщила сама политик в своём телеграм-канале.

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«Facebook теперь вместе с Twitter подвергает меня цензуре. Это выходит за пределы цензуры речи. Кто назначил Facebook и Twitter ответственными за то, чтобы определять, что есть (правдивая) информация и дезинформация?» — написала Грин, выложив скриншот со своей страницы в Facebook.

Сообщение на скриншоте со страницы Грин гласит, что её аккаунт заблокирован на 24 часа, так как контент на ней «противоречит стандартам о дезинформации». По данным издания New York Times, администрация Facebook заблокировала публикацию, в которой конгрессвумен подвергает сомнению меры, препятствующие распространению коронавируса. В частности, Грин сомневается в пользе ношения масок, ПЦР-тестирования и вакцинации от COVID-19.

Грин известна в США как сторонница различных теорий заговора, а также предложением вынести импичмент действующему президенту США Джозефу Байдену. Она неоднократно публиковала посты о вреде вакцинации в различных социальных сетях, а ранее большое распространение получила её публикация о том, что лесные пожары в штате Калифорния в 2018 году разжёг огромный космический лазер, которым управляла некая «могущественная банковская семья».

Днём ранее Грин была бессрочно заблокирована в социальной сети Twitter за распространение дезинформации. При этом руководство соцсети неоднократно помечало её публикации как «вводящие в заблуждение».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Марджори Грин не исключила введения временной сегрегации по партийному признаку в США.