Первоуральск, Свердловская область, , 06:14 — REGNUM Возле города Первоуральска Свердловской области в результате ДТП погиб человек и ещё пятеро граждан получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

ДТП

Иван Шилов © ИА REGNUM

Эта авария произошла вечером 3 января в районе деревни Хомутовка. Участниками происшествия стали встречные автомобили «ВАЗ-2110» и «ВАЗ-2112». Водитель первого погиб.

Также травмы получили пять человек, из них два несовершеннолетних Ход проведения доследственной проверки прокуратура Первоуральска взяла на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичное ДТП произошло в Каменском районе. Там тоже погиб человек и пятеро, в том числе два несовершеннолетних, были травмированы.

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